L’ex tecnico del Manchester United, José Mourinho, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni a proposito del proprio futuro al canale YouTube ‘The Coaches Voice’: “Sono abbastanza flessibile nell’adattarmi e, talvolta, nell’andare contro alle mie idee per venire incontro ai Paesi in cui alleno. Fino a questo momento sono l’unico allenatore ad aver vinto un campionato in Italia, Inghilterra e Spagna. Non chiudo le porte a un nuovo Paese e a una nuova competizione. Voglio comunque giocare per vincere. Se qualcuno mi offrisse un incredibile contratto e poi mi dicesse che l’obiettivo è di stare nella prima parte di classifica, tutto ciò andrebbe contro la mia natura”.

Foto: twitter ufficiale Manchester United