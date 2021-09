Mourinho: “Vina non ci sarà. Calafiori? Ha qualità ma ha bisogno di tempo. Domani giocheranno Cristante e Veretout”

Il tecnico della Roma Josè Mourinho, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Udinese, ha fatto il punto della situazione sulla formazione di domani: “Vina non ci sarà. Calafiori è valido, ha qualità e ha bisogno di tempo. Ha 19 anni e ha poche partite di Serie A sulle spalle. Magari gli altri allenatori delle squadre più forti in Italia direbbero di no, perché hanno 2 giocatori esperti per ogni ruolo. Con il Verona Calafiori ha fatto una partita timida ma equilibrata. Cristante e Veretout? Ci sono squadre che possono pensare a cambiare qualche giocatore, per noi è più difficile, soprattutto in alcune posizioni del campo. Di solito non dico chi gioca e chi non gioca, ma posso dire che giocano entrambi domani”.

Foto: Twitter Roma