Mourinho: “Un mio ritorno al Real? Voci infondate. Rispetto per Zidane e per il club”

José Mourinho torna a parlare del suo futuro. Lo Special One, intervenuto ai microfoni di Deportes Cuatro, si è soffermato anche sui recenti rumors circa un suo possibile ritorno al Real Madrid: “Non potrei tornare al Real, hanno un tecnico e non posso guidare una squadra che ha già l’allenatore. Ci vuole rispetto per il club e Zidane. Non c’è nulla, non vendo fumo. Vorrei che le cose andassero bene e che tutto sia messo a posto. In club come questo ci sono grandi aspettative, oltre al talento ci vuole una personalità speciale, lui è nel calcio da sempre, sa come funziona. In ogni caso è vicino al primo posto in campionato, con il Barcellona dietro e a un punto dall’Atletico, se vince con il Siviglia, che è primo, lo scavalca. Non è male”, ha chiuso Mourinho.

Foto: bleacherreport.com