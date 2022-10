Mourinho: “Un conto è avere Wijnaldum e Matic, un altro Bove e Faticanti”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, José Mourinho ha così risposto alla domanda che gli chiedeva se la Roma potesse fare più strada in Europa o in campionato: “Che squadra? La squadra che abbiamo sulla carta o che abbiamo in campo? Sono diverse. Sulla carta abbiamo Wijnaldum e Dybala – solo per dirne due – è una cosa. Domani sarà un’altra cosa. A centrocampo: Cristante, Bove, Faticanti, Camara. Un’altra roba rispetto a Wijnaldum, Matic e Pellegrini. Io dico che domani abbiamo bisogno del risultato“.

Foto: Twitter Roma