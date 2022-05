Mourinho tuona: “Gli arbitri sbagliano e vengono puniti ma i nostri punti dove sono?”

Alla vigilia della sfida casalinga contro il Venezia, ha parlato in conferenza stampa Jose Mourinho chiarendo che la Roma non penserà alla finale di Tirana, citando anche arbitri e Var: “Spero e penso di no. C’è gente a cui interessa che finiamo ottavi e vinciamo la finale così sarebbe buono per il calcio italiano avere più italiane nelle coppe l’anno prossimo. Ma questo non si deve fare. Sarebbe ingiustizia e mancanza di rispetto. Contro la Fiorentina eravamo stanchi, loro avevano un motore diverso, hanno giocato bene, però siamo stanchi di arbitri e Var. Hanno sbagliato, vengono puniti, ma dove sono i punti? Non voglio dire quello che ha detto il PSV, ‘complimenti a Ajax, var e arbitri’, non voglio. Voglio finire quinto o sesto, ci siamo stati quasi tutta la stagione e non ho paura di mancanza di concentrazione.”

Alla domanda su dove sia migliorata la squadra, il tecnico portoghese esclama: “Non voglio parlare come se la stagione fosse finita. Non faccio analisi globali, abbiamo tre gare da giocare, tutte importanti. La finale dal punto di vista emotivo è diversa, non si gioca da tanto.”

Mourinho conclude il suo intervento con un pensiero ai tifosi: “Il minimo che possiamo fare è ringraziarli. Posso farlo io qui, i giocatori sui social media. MA è più simbolico che lo facciamo dopo il Venezia, in campo, dove è stato il loro sostegno. Al di là del risultato di domani, al di là del mio piede che Kumbulla ha distrutto ieri, dobbiamo fare un giro di campo per ringraziarli. SArebbe meglio dopo una vittoria, ma va fatto, sono stati fantastici.”

Foto: Twitter Roma