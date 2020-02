Mourinho: “Troppe voci in giro, al Tottenham sono felice. C’è da fare un lavoro complicato, ma sono qui per questo”

José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sports: “Contrariamente a quanto qualcuno vuole far credere, io sono felice in questo club. Ci sono troppe voci in giro. Mi conoscete abbastanza bene per capire il mio stato d’animo. E’ un lavoro difficile, ma se non lo fosse, non farebbe per me. Non vedo l’ora di affrontare la prossima stagione, quando avrò il tempo di allenare la squadra per tutta l’estate. Voglio iniziare a lavorare con questa squadra da luglio”.