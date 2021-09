Mourinho: “Tripi è un ragazzo intelligente, sarà convocato. Villar? Il suo problema sono Veretout e Cristante”

José Mourinho, allenatore della Roma, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domani tra i giallorossi e il Verona. Di seguito le sue parole.

“Non capisco perché si parli di Villar. Perché lo scorso anno giocava sempre e quest’anno no? Fonseca aveva una visione diversa di gioco dalla mia. Il prossimo allenatore avrà una visione ancora diversa. Non c’è alcun problema con Villar. Il suo problema sono Veretout e Cristante, ma non è un problema è una cosa buona per la squadra. Non dobbiamo parlare di titolari e non titolari. Abbiamo cambiato tanto con il CSKA Sofia perché ci fidiamo del gruppo”.

“Può fare il terzino? Ovviamente non lo è, può farlo se siamo in emergenza e con prospettive più difensive”.

“Non mi piace parlare della casa degli altri. Sono loro che devono spiegare ai tifosi e al mondo del calcio perché hanno deciso così. Posso dire solo che mi dispiace per i due colleghi esonerati così presto. Quello che c’è dietro non è roba mia. Sono contento che Mazzarri torni perché abbiamo giocato insieme in Italia e Inghilterra. Sono felice anche per Tudor che ha trovato una panchina”.

“Sto pensando di passare alla difesa a 3? Ho pensato a Tripi che sarà convocato e se domani abbiamo qualche problema con i terzini, lui ha fatto la pre season con noi. Ha lavorato con noi e ha capito il nostro modo di pensare. E’ un ragazzino intelligente che può giocare in tante posizioni. Non ha esperienza, ma ha un cuore super romanista”.

“Non penso al reintegro di Santon. Possiamo giocare a 3 o a quattro, ma non posso dire che non lo faremo. E’ una situazione aperta per noi, ci sono tante squadre che lo fanno e non è detto che non lo faremo mai”.

