Mourinho: “Trigoria…difficile, ma bello essere di nuovo in campo”

“Trigoria…difficile, ma bello essere di nuovo in campo”. Così José Mourinho ha commentato sui propri social il primo giorno di lavoro al centro sportivo giallorosso, dove il “difficile” è legato al forte caldo che in questi giorni sta colpendo la Capitale e tutta Italia. Sempre lo Special One sui propri social oggi ha reso noti i convocati di questi primi giorni di allenamento in attesa dei nazionali che si aggregheranno lunedì prossimo. Tra i volti nuovi, intanto, spicca quello di Aouar, ma anche quello di Pagano, centrocampista aggregato dalla Primavera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jose Mourinho (@josemourinho)

Foto: Instagram Mourinho