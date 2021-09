Mourinho: “Tre punti meritati. I primi 35 minuti di oggi i migliori del nostro campionato”

Mourinho a DAZN sulla prestazione della Roma contro l’Udinese: “I primi 35 minuti sono quelli con più qualità del nostro campionato. Controllo totale della partita contro una squadra organizzata. Noi abbiamo creato e segnato solo un gol ma abbiamo controllato tutto. Secondo tempo una reazione della squadra che perdeva e noi abbiamo perso un po’ di controllo. In un momento duro con un giocatore in meno e 6-7 minuti per giocare nessun problema. La squadra ha giocato bene e portato la palla lontano. Tre punti meritati”. Su Calafiori, autore dell’assist per Abraham: “Lui ha giocato meglio che nell’ultima partita perchè ha rischiato di più. A Verona ha fatto solo il basico, qui invece una fantastica azione. Deve avere più fiducia in lui e nel suo corpo. A 19 anni ha avuto tanti problemi gravi ma non si deve spaventare. Non deve chiedere il cambio alla prima sensazione negativa. Lui è un ragazzo con un cuore giallorosso. Oggi sarà molto contento e io lo sarò con lui ma ci vuole tempo”.

