Mourinho torna sulla finale contro il Siviglia: “Arbitri e VAR hanno deciso di non farci vincere una finale di Europa League”

Intervistato da HT Spor, José Mourinho, allenatore del Fenerbahce, ha parlato di arbitri e del suo rapporto conflittuale dopo la finale di Europa League del 2023, persa con la sua Roma contro il Siviglia.

Queste le sue parole: “Mai avuti problemi con la Uefa, gli arbitri sono un’altra cosa. La verità è che in passato VAR e arbitri hanno deciso che non avremmo dovuto vincere una finale Mourinho si riferisce a quella persa dalla Roma contro il Siviglia nell’Europa League 2023, è stato quel tipo di rigore che oltre un milione di persone hanno visto. Ed è sempre vero che quello dato contro di noi in favore del Lille è stato molto strano. Devo andare oltre, come sempre, ma sicuramente, anche quando morirò, non dimenticherò mai quella finale con la Roma”.