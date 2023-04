Mourinho sulle assenze: “Se serve, sabato gioco io. Non c’è problema”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Roma, José Mourinho, ha così commentato la sconfitta per 3-1 contro l’Atalanta: “Nonostante le nostre limitazioni abbiamo fatto un’ottima partita. Non è possibile togliere gli episodi che hanno deciso il risultato. Nel primo tempo abbiamo controllato la partita, mentre il secondo tempo dopo il 2-1 ho avuto la sensazione di recuperare. Sono contento con i giocatori. Infortuni? Sabato se devo giocare io non c’è problema. Questa è una squadra unita,ed è molto difficile per me esser critico. Non voglio dire che il risultato è ingiusto perché i risultati fanno parte della partita, ma chi ha giocato mi è piaciuto. Quando ti manca qualcuno, è sempre un problema. Per noi è un grandissimo problema. Smalling è Smalling, Diego si stava adattando molto bene. Magari una sconfitta contro il Feyenoord ci poteva dare la giusta energia per lottare fino alla fine”.

Poi ha proseguito: “I pali significano che creiamo situazioni da gol, questa è una cosa positiva e poi subentra la sfortuna e la poca efficacia. Oggi abbiamo cercato di protreggere chi maggiormente ha sentito la stanchezza di giovedì, in particolare Dybala e Matic. Chi li ha sostituiti ha fatto un’ottima prestazione”.

Infine, siparietto con Francesco Totti: “Tu sei un capitano, quindi dammi del ‘tu’. I miracoli non li possiamo fare, però quello di particolare che ha questa squadra è l’empatia con i tifosi. Anche se giochiamo meglio o peggio, con infortuni o meno, ci sostengono. Per quanto riguarda sabato, magari tu puoi dare un aiuto”.

Foot: Twitter Roma