Mourinho sul rosso a Pellegrini: “Non conosco i meccanismi legali, ma dobbiamo fare di tutto per averlo domenica”

José Mourinho non ci sta e ai microfoni di DAZN commenta così il rosso a Pellegrini: “Non conosco i meccanismi legali del calcio italiano, ma voglio farlo. Se si può farlo giocare, dobbiamo fare di tutto per farlo. Ho tanti dubbi che qualcuno possa dire che sia un secondo giallo meritato. Una sola persona… Ma non posso dire che giocherà domenica”.

FOTO: Twitter Roma