Mourinho sul rinvio della gara con il Fulham: “È stato qualcosa di poco professionale”

José Mourinho ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della gara di Premier League di domani tra Tottenham e Leeds. Il tecnico degli Spurs è tornato sulla decisione a suo dire poco tempestiva di sospendere la gara con il Fulham di venerdì quando mancavano meno di quattro ore al fischio d’inizio. Queste le sue parole: “Non mi va di parlarne troppo perché credo sia stata una cosa davvero poco professionale. Ma è successa. Ormai eravamo pronti per giocare, ci eravamo preparati e ci hanno mandato all’aria una settimana di lavoro“. Mercoledì scorso Mourinho si era lamentato con un video su Instagram e la didascalia “partita alle 6 di questo pomeriggio e non sappiamo ancora se giocheremo. Il miglior campionato del mondo“.

Foto: Twitter Tottenham