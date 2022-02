Mourinho sul mercato: “Con i rinforzi di gennaio ora siamo più forti ma ci manca ancora un regista puro”

Josè Mourinho, sempre in conferenza stampa, ha parlato anche di mercato: “Sono contento di quello che abbiamo fatto. Per il nostro profilo di mercato sono felice, perché oggi siamo più forti dello scorso 31 dicembre. Veretout si muove di più, Sergio è più un giocatore di posizioni. Anche a centrocampo stiamo bene oggi, abbiamo tanti calciatori diversi e tante opzioni di gioco. Per migliorare ancora ci serve un regista puro, elemento che in questo momento non abbiamo”.

FOTO: Twitter Roma