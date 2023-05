Mourinho sul futuro: “Sto ancora dando tutto, non sono pronto a chiudere il cerchio”

A due giorni dall’importante match, l’allenatore della Roma, José Mourinho, ha rilasciato un’intervista sul canale Youtube di Sky Sport, durante la quale ha parlato anche del suo futuro: “Non penso a cosa posso vincere. In questo momento della mia carriera io penso alla felicità che possiamo dare a questa gente. È una città che vive di calcio. C’è appartenenza, vuol dire che fai parte di qualcosa. Sto ancora dando tutto e non sono pronto a chiudere il cerchio, niente affatto. Sono nel calcio da tanti anni e forse la gente pensa che sia più vecchio di quanto sono realmente. Magari vedono i miei capelli bianchi e pensano che sia molto anziano, ma non abbastanza da pensare di chiudere il cerchio. No, no, no… mi vedrete ancora per diversi anni”.

Foto: Mourinho Instagram