Mourinho sul futuro: “Resto, mi piacerebbe fare un grande salto di qualità. Ma sicuramente Mbappé non viene da noi”

José Mourinho è intervenuto in conferenza stampa al termine del pari con il Venezia. Queste le sue riflessioni tra Spinazzola e il suo futuro: “Spinazzola lavora da tanto con noi, aveva altre possibilità di giocare oltre i 5 minuti di Firenze. Gli manca ancora qualcosa, ma ha fatto abbastanza bene. Penso sia un momento bello per lui perché si sente di esser tornato un giocatore. Per noi per l’anno prossimo sarà un grande giocatore in più, senza fare mercato e siamo contenti. Al di là di quello che può succedere, ho un compromesso con la società e ora anche con la gente. Io resto qua, non c’è storia. Ovviamente mi piacerebbe fare un grande salto di qualità in modo di poter pensare di poter vincere quello che tu sai che mi piacerebbe vincere. Ma non sarà facile. Dobbiamo continuare a fare le cose con equilibrio, ma sicuramente miglioreremo. Ora pensiamo a vincere le due partite che mancano, un ultimo sforzo per questa gente fantastica che ho nello spogliatoio. Sicuramente Mbappé non viene l’anno prossimo”.

FOTO: Twitter Roma