Mourinho sul futuro di Eriksen: “Spetta a lui dire cosa farà, ma il club viene prima di tutti”

José Mourinho, tecnico del Tottenham, è intervenuto in conferenza stampa soffermandosi anche sul futuro di Christian Eriksen: “Io penso che finché le cose non sono ufficiali, ma ipotetiche e speculazioni, non ci sia niente da commentare. Ovviamente ho parlato con lui, devo difendere i migliori interessi del mio club. Il mio club è più importante dei miei giocatori e i miei giocatori sono più importanti di me. Ma il club è più importante di tutti, è così che la penso. Non vi darò una risposta, penso che spetti a lui dire quale sarà il suo futuro”, ha chiuso Mourinho.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham