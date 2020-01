Mourinho sul futuro di Eriksen: “Ecco quali sono le tre opzioni”

Christian Eriksen potrebbe lasciare il Tottenham, pronto per un’altra esperienza e per ora in assenza di rinnovo rispetto al contratto in scadenza a giugno. Nei giorni scorsi il danese è stato proposto all’Inter all’interno di una chiacchierata con i suoi agenti, ma per gennaio la priorità resta Vidal. Luglio è un altro discorso, ma c’è grande concorrenza: contatti nelle ultime 72 ore anche con la Juve, sia per gennaio che per giugno, e il profilo è stato al centro di alcune valutazioni, come raccontato. A Eriksen le proposte non mancano, comprese quelle di Real e Manchester United e senza sottovalutare di sicuro il Psg. Intanto, intervenuto in conferenza stampa, José Mourinho non si è sbilanciato sul futuro del danese: “Non so se andrà via a gennaio. Ad oggi può trovare un accordo con un club per la fine della stagione, un’altra opzione per lui è andarsene a gennaio. Un’altra possibilità è che rimanga”.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham