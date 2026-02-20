Mourinho sul caso Vinicius: “Difficile gestire emotivamente quello che è successo e continua ad accadere”

20/02/2026 | 19:00:23

Il tecnico del Benfica José Mourinho ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il caso Vinicius: “”Dal 51′ in poi, e non solo fino al fischio finale, non è stato semplice gestire emotivamente quello che è successo e che continua ad accadere. È stata una partita durissima sotto ogni punto di vista. Fino al 50° minuto il livello di impegno fisico, tattico e mentale è stato massimo. Una gara di quel livello richiede una concentrazione totale” le parole dello Special One.

