Mourinho sugli esuberi: “C’è chi vuole giocare, qualcuno invece preferisce altre cose. Ecco perché Pedro è andato alla Lazio”

José Mourinho, tecnico della Roma, alla vigilia della gara di campionato contro la Salernitana, è intervenuto in conferenza stampa. Il tecnico portoghese ha parlato degli esuberi: “Non è una situazione facile da commentare. Ci sono giocatori di profili diversi e che hanno gente intorno di profili diversi. Pedro voleva giocare e per questo si deve rispettare, anche se ha scelto la Lazio cioè la rivale cittadina, e questo è un atteggiamento perfetto quando un club prende una decisione. Qualcuno vuole giocare, qualcuno invece preferisce altre cose e questo è più complicato. Ognuno è libero di fare quello che vuole, anche io sono libero di prendere le decisioni che voglio”.

Tra tre giorni termina il mercato: “Mercato aperto a campionato in corso? Se vale per tutti va bene, altrimenti no. In Inghilterra a volte potevano comprare i tuoi e te non potevi comprare. Questo assolutamente no. Quando vale per tutti va bene”.

Adesso testa alla partita di campionato: “Se la Salernitana giocherà ancora a 5 per noi sarà la prima volta, dovremo trovare soluzioni in attacco. Ma cambia poco, come sempre andremo per vincere”.

Foto: Twitter Roma