Mourinho su Zaniolo: “Non parlo più di lui, gli auguro il meglio”

Al termine della sfida contro il Lecce, José Mourinho ha così risposto alla domanda su Nicolò Zaniolo: “Non parlo più di lui, spero che la sua carriera sia florida. I giocatori erano in forma, stavamo concentrati per la partita e i cambi ho reputato di farli nella parte finale. Delusione? È giusto che ci si dispiaccia per una vittoria mancata, è da stimolo per migliorare, Abbiamo giocato con tranquillità e personalità e va bene così. Bisogna dare credito a questi ragazzi, perché quella di oggi è stata una partita difficilissima.”

Foto: Twitter ufficiale Galatasaray