Mourinho su Zaniolo: “A me non deve fare assolutamente niente. È un problema della società e lo deve risolvere con la società”

Nel corso dell’intervista post partita, dopo la vittoria contro l’Empoli, José Mourinho ha commentato anche la situazione Zaniolo.

Queste le sue parole: “Zaniolo a me non deve fare assolutamente niente. E’ un problema della società e lo deve risolvere con la società. Non posso far niente per convincere Smalling. Potevo andar via a dicembre ma sono rimasto qua. E’ questa la mia vita. E qualche volta sembra che siamo in difficoltà che se andassimo in B. Siamo lì davanti con tutte quelle squadre che sono fortissime ma va bene così”.