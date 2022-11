Mourinho su Volpato: “Ho creduto nel talento del ‘bambino’. Ha un potenziale enorme”

José Mourinho, tecnico della Roma, ha parlato a Dazn dopo il successo dei giallorossi contro il Verona, analizzando le qualità del giovane Cristian Volpato.

“Ho fatto tutto quel che potevo fare, credendo nel talento di questo bambino (Volpato), credendo in Nemanja (Matic). Quando vinci al 90′ si può parlare un po’ di fortuna, ma la fortuna ce la siamo cercata per 45′”.

I giovani possono essere un valore aggiunto

“C’è un processo dietro. Un conto è allenarsi sempre con la Primavera, un altro quando viene aggregato ogni tanto alla squadra e un altro ancora quando lascia la Primavera per la prima squadra. Bove ad esempio è diventato della prima squadra, ora Volpato che da fine agosto è della prima squadra firmando il suo contratto ed è un giocatore con un potenziale da prima squadra. È giovane, ha tanto da imparare ogni giorno ma è un giocatore di livello della prima squadra e quando lo inserisco non faccio nessuna pazzia perché so che ha il potenziale per fare bene”.

