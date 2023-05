Mourinho: “Su Ibanez era rigore. Ma Orsato lo vorrei sempre come arbitro”

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio con il Bologna.

Queste le sue parole: “Partiamo da una mia domanda, il fallo di Palomino a Dybala avete dato tanti replay come l’azione di Camara di oggi?! Va nella palla ma ci va con vera aggressività, è una decisione corretta e giusta. Questa partita per me è un orgoglio, la squadra anche se gioca un ragazzino di under 15 o se gioca una ragazza della femminile, la squadra non cambia la sua professionalità, il suo cuore, la sua empatia. Può cambiare la qualità ma non i principi di base, è veramente un orgoglio. Svilar oggi prima partita, Missori la prima, Tahirovic non ne ha giocate tante. Collettivamente la squadra ha fatto una buona partita.”

Rigore?: “Orsato è un arbitro che mi piace, ma oggi ha sbagliato lui e ha sbagliato il VAR. Se però mi chiedete se lo vorrei anche la prossima partita, la risposta è si”.

Svilar? “Svilar aveva bisogno di lavoro e di principi, di capire le sue qualità potenziali… Ha lavorato bene e oggi si è visto un ragazzo tranquillo che tecnicamente ha fatto molto bene. E’ un portiere che ha grande presenza in campo”

Missori è il primo 2004 nella storia della Roma a giocare titolare…

“Missori sta con noi dall’anno scorso e ha debuttato in Conference Lague… Tutto questo gli è servito come formazione, ma il merito è suo e dei suoi precedenti allenatori. Oggi ha fatto una grande partita anche dal punto di vista fisico, in una dimensione differente a livello di intensità rispetto al campionato Primavera. Ad ogni modo vale quello che dico dall’inizio, se la testa va bene lui ha grandissimo potenziale. Io dico che ogni tanto è bosnico, ogni tanto è svedese: quando è svedese è più tranquillo e rillassato, quando è bosniaco è il mio guerriero. In conclusione, però, devo dire che sono molto contento di lui e di tutti. Ringrazio i ragazzi che devono giocare sempre e che danno sempre tutto. Avevo pensato di fare giocare Cristante 60′ e Mancini 30′ poi con l’infortunio di Celik ho fatto giocare Cristante 90′ ed è andato tutto bene”.

L’infortunio di Celik? “Celik non si tocca mai e quando succede suona l’allarme…

Foto: twitter Roma