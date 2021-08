Mourinho su Diawara: “Il mercato è aperto fino al 31. Se rimane non sarà un problema per la Roma”

Alla vigilia della gara di ritorno di Conference League della Roma contro il Trabzonspor, Mourinho è intervenuto in conferenza stampa. Il portoghese si è soffermato anche sul futuro di Diawara. “E’ un giocatore della nostra rosa, come voi sapete c’è un gruppo di giocatori che non sta lavorando con noi, ma a parte. Diawara sta con noi, il mercato è aperto fino al 31, può succedere qualcosa ma può succedere anche che rimanga e se sarà così sarà un’opzione. Ha qualità, esperienza ed è un uomo buono. E’ un uomo con il quale abbiamo un rapporto buono. Se rimane è un plus, non sarà un problema. Siamo tranquilli come società”.

Foto: Instagram Diawara