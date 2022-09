Mourinho su Camara: “Per ora andrà in panchina, ha un percorso da fare”

José Mourinho ha parlato in conferenza stampa in vista della partita dei giallorossi contro l’Udinese. Tra i tanti temi, il tecnico ha speso alcune parole sul nuovo acquisto della Roma: “Camara non ha i 90 minuti e non ha la possibilità di cominciare la partita. Non ha neanche la conoscenza del nostro metodo di gioco. Ha dimostrato la sua qualità in allenamento, è un giocatore di qualità che ci aiuterà tanto. Per ora andrà in panchina, poi piano piano ha un percorso da fare”, ha detto.

Foto: Instagram Mourinho