Mourinho su Bruno Fernandes: “E’ fuori dalla nostra portata”

José Mourinho, tecnico del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Manchester United, sua ex squadra. Lo Special One, dopo aver parlato delle possibili operazioni di mercato in uscita, si è soffermato anche su Bruno Fernandes, giocatore accostato negli ultimi giorni agli Spurs: “Il valore di Bruno Fernandes è fuori dalla nostra portata“. Porte chiuse, quindi, per l’ex Sampdoria, già cercato dai londinesi in estate.

Foto: Twitter Tottenham