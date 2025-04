Mourinho su Boruk: “Le immagini parlano da sole. Le hanno viste anche a Hollywood”

Il Fenerbahce di Mourinho torna alla vittoria in campionato battendo in rimonta per 4-1 il Trabzonspor. A decidere la sfida, dopo il vantaggio ospite firmato da Dragus, ci ha pensato la tripletta di Talisca e il gol dell’ex Inter Skriniar. Dopo il match ha parlato ai media turchi proprio lo Special One, che è tornato sulla strizzata di naso al tecnico del Galatasaray Buruk di qualche giorno fa: “Un’immagine che vale più di mille parole. Le immagini parlano da sole. Tutti l’hanno visto, sono sicuro che l’hanno visto anche a Hollywood. La lotta al titolo? Non voglio rispondere. La risposta che do a riguardo potrebbe essere pericolosa”.

Foto: Twitter Roma