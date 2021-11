Mourinho: “Stasera potevamo fare anche sette gol. Zaniolo? Oggi ha giocato molto bene”

Josè Mourinho ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria contro lo Zorya: “Il primo segnale è la responsabilità di andare avanti in questo girone. E’ un girone che dobbiamo vincere, ma oggi la responsabilità era di andare avanti e vincere. Abbiamo fatto bene dal primo minuto, il risultato è meritato magari potevamo farne anche 7. L’avversario non è di alto livello ma è capace di creare difficoltà ma abbiamo creato le soluzioni. La panchina di Zaniolo contro il Venezia è stata la conseguenza di una settimana in cui non si è allenato e la seconda è stata una mia scelta visto il sistema nuovo. Oggi ha giocato veramente bene: mi aspettavo lui con la squadra e viceversa e ho avuto la risposta che cercavo. Il suo atteggiamento mi è piaciuto”.

FOTO: Twitter Roma