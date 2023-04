Mourinho: “Stagione finita per Karsdorp, Llorente e Kumbulla. C’è speranza per Smalling, Wijnaldum vicino al rientro mentre Dybala non lo so”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Roma, José Mourinho, ha fatto il punto dell’infermeria dopo il pareggio contro il Milan: “Se andiamo a parlare di infortunati, devo fare un po’ il dottore e non mi piace. Karsdorp penso di non rivederlo più in campo, Llorente penso di non vederlo più in campo, Kumbulla non lo rivedrò più in campo al 100%. Smalling abbiamo la speranza di averlo, vediamo tra una-due partite se possibile. Wijnaldum è vicino al rientro, su Dybala non lo so. Abbiamo protetto l’adduttore per tornare con l’Atalanta, ma era in panchina per non giocare. Anche se il Milan avesse segnato, non lo avremmo messo in campo. Matic è squalificato contro il Monza, però andiamo avanti. Ho fatto allenatore tanti anni con rose con 1.000 opzioni, ora devo stare con un gruppo di ragazzi straordinario, sono super orgoglioso di lavorare con loro. Ah Belotti è uscito ma non riusciva a respirare, nelle scale prima di rientrare ha alzato bandiera bianca, era impossibile continuare”.

Foto: Twitter Roma