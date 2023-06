Mourinho squalificato con lo Spezia: “Ho un record di espulsioni in Italia, neanche fossi un criminale”

Durante l’intervista concessa a Dazn dopo la sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia, il tecnico della Roma, José Mourinho, ha così parlato anche della squalifica che lo terrà fuori nella gara di domenica contro lo Spezia: “Ho voglia di giocare domenica e di andare a casa lunedì. Purtroppo non potrò andare allo stadio, ho un record di espulsioni in Italia neanche fossi un criminale. Ho voglia di prendermi una vacanza perché sono veramente stanco”.

Foto: Mourinho Instagram