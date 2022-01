Mourinho: “Spinazzola? Quale pazzo disse che a novembre rientrava? Io ho sempre detto che in questa stagione non lo avrei visto”

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara con il Cagliari, José Mourinho ha anche parlato di Spinazzola, rispondendo sulle sue condizioni di salute.

Queste le sue parole: “Spinazzola? Mi piacerebbe sapere chi è stato il fenomeno che ad agosto ha deciso di scrivere o dire che a novembre avrebbe giocato con la squadra. Solo dei pazzi possono pensare una cosa del genere. Fu stesso lui a dirlo? Anche lui è un pazzo. Super-ottimista, motivato da qualcuno che l’ha motivato al contrario. È una lesione difficile, impossibile da recuperare entro novembre. Ora sembra che ogni settimana che passa dopo quella data sia un problema. Io dal primo giorno ho sempre pensato che questa stagione non lo avrei avuto. E ogni partita che mi arriverà in più io sarò contento. Se arriverà a maggio, a metà aprile, a inizio aprile io ne sarò contento. Io sono tranquillo, lui soffre di più e gli dico che ogni giorno manca un giorno in meno. Deve stare tranquillo”.

Foto: Twitter Roma