Mourinho: “Sorteggio? Chi viene eliminato in Champions non dovrebbe giocare l’Europa League con noi”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Roma, José Mourinho, ha così parlato dopo il passaggio ai quarti di finale di Europa League: “I nostri avversari hanno rischiato, hanno fatto il possibile per ribaltare il 2-0 dell’andata in uno stadio bellissimo. I ragazzi però, hanno reagito bene. Abbiamo avuto un buon inizio di partita che ha dato fiducia, dopo è diventata una partita di controllo, senza mai smettere di cercare di far gol”.

Poi ha proseguito: “Abbiamo già eliminato due avversari di qualità, adesso siamo ai quarti di finale con tante squadre di altissimo livello”. Sul lavoro quotidiano: “Il merito è dei ragazzi. Abbiamo avuto diverse difficoltà come gli infortuni, torniamo a Roma stanchi ma orgogliosi e felici”.

Infine: “Non siamo la squadra più forte al mondo, ma siamo un grande gruppo. Sorteggio? Chi viene eliminato dovrebbe restare a casa, chi viene dalla Champions League per me non andrebbe considerato”.

Foto: Twitter Roma