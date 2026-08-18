Mourinho: “Sono tornato a casa, è più emozionante della prima volta”

18/08/2026 | 17:11:56

José Mourinho ha parlato in conferenza stampa da nuovo tecnico del Real Madrid: “Sono tornato a casa. È persino meglio di quando sono arrivato. Allora, avevo la sensazione di aver raggiunto l’apice come allenatore. Ora è ancora più emozionante. Sono uno di voi. Lo sono sempre stato, da quando me ne sono andato. Lavorare per il Real Madrid significa molto per me. La responsabilità di lavorare per il club è fondamentale ed è qualcosa che tutti a Valdebebas dovrebbero sentire”.

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