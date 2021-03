Mourinho: “Sono felice per il Porto. E’ stata una notte fantastica”

Josè Mourinho, tecnico del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League contro la Dinamo Zagabria, soffermandosi anche sulle parole di Andrea Agnelli sulla Superlega e sulla qualificazione del Porto ai danni della Juve in Champions League.

Queste le parole di Mourinho: “La SuperLega? Non ho nulla da dire sulle riforme proposte da Andrea Agnelli. L’unica cosa che posso dire che sono sempre legato alle squadre del mio passato dal punto di vista emotivo e il Porto è stata una esperienza molto importante del mio passato. Sono sempre felice quando il mio passato è felice: grande nottata per il Porto, sono molto felice per loro”.

Foto: Twitter Porto