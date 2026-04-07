Mourinho: “Sono deluso. Avrei voglia di non utilizzare più certi giocatori”

07/04/2026 | 11:59:22

Il tecnico del Benfica, José Mourinho, ha parlato ai canali ufficiali del club sul momento del Benfica.

Queste le sue parole: “Abbiamo perso le possibilità che avevamo di essere ancora campioni e di lottare per il titolo fino alla fine, così come il controllo sulla lotta per il secondo posto, che ora non dipende solo da noi. Abbiamo perso molto con questo risultato, questa è la cosa più importante da trarre. Riguardo alla partita, partendo da questa base, non abbiamo fatto tutto per vincere. Abbiamo finito per perdere il campionato e trovarci in difficoltà per il secondo posto perché abbiamo smesso di dipendere da noi stessi”.

Ancora il portoghese: “Il primo posto è impossibile. L’obiettivo principale è lottare per il secondo posto, che ormai non dipende più solo da noi. Anche vincendo tutte le partite fino alla fine del campionato, cosa estremamente difficile ma possibile, lo Sporting dovrebbe comunque perdere due punti. Ma l’obiettivo è lottare per questo”.

Salvo poi lasciare i giornalisti attoniti e a bocca aperta per dure dichiarazioni nei confronti di alcuni giocatori scesi in campo ieri contro il Casa Pia: “Devo riflettere bene. Devo riflettere bene insieme alla società perché in questo momento avrei voglia di non far giocare più alcuni giocatori. Ma ci sono valori superiori in gioco. Sono asset del club, e anche se non volessi continuare con alcuni di loro, forse è più facile proseguire cercando di valorizzarli piuttosto che osteggiarli, ma fondamentalmente è così”.

Foto: sito Benfica