Mourinho: “Sono contento che giocheremo in Europa Legue. E’ stata una stagione difficile”

Il tecnico del Tottenham, José Mourinho ha parlato a margine della sfida con il Crystal Palace, che ha determinato il sesto posto finale degli Spurs, che dunque approdano all’Europa League: “Credo che i giocatori lo meritino, anche se essendo abituati a giocare in Champions non vogliano l’Europa League. Ma questa era l’unica cosa possibile dopo una stagione così difficile, per il club, i giocatori e per me. Ma aver chiuso al 6° posto considerando che quando sono arrivato eravamo 14esimi non è male. Sono contento che giocheremo in Europa League, bisogna solo trovare le motivazioni per questa competizione, provando a spingere anche i tifosi così che potremo fare qualcosa di stupendo”.

Foto: Mourinho Twitter uff Tottenham