Mourinho: “Sono arrivato quando la squadra era al quattordicesimo posto. Prossima stagione sarà importante”

José Mourinho, ha parlato quest’oggi in conferenza stampa tracciando un bilancio della stagione con il Tottenham. Ecco le sue parole: “Se si tratta di guardare al mio approccio individuale, sono quarto in campionato. Se pensi che debba mostrare qualcosa, ok, ci proverò. Sono arrivato quando la squadra era al 14esimo posto, con una differenza di otto punti dall’Arsenal. E, se vuoi ridere con me, sono il campione delle ultime cinque partite. La mia stagione più importante è la prossima. Non vedo l’ora che arrivi la prossima stagione, questa è la mia missione. Penso che stiamo andando nella giusta direzione”.

FOTO: Twitter ufficiale Tottenham