Mourinho: “Siamo senza attaccanti. Dimostrare qualcosa? Ho vinto 25 trofei”

Queste le parole di José Mourinho, tecnico del Tottenham, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions contro il Lipsia: “Gli infortunati? La situazione in attacco non potrebbe essere peggiore, ma non c’è niente che possiamo fare. Giocheremo con quelli che abbiamo a disposizione. Ero preoccupato quando non avevo soluzioni in attacco dalla panchina, ora non ne ho neanche per la squadra titolare. L’unico aiuto che possiamo avere è la nostra folla, i nostri tifosi. Questa è l’unica cosa che chiedo perché ai giocatori non posso chiedere più di quanto non stiano già dando. Se penso di dover dimostrare qualcosa davanti a Nagelsmann? Dopo 20 anni di carriera e 25 titoli vinti devo dimostrare ancora qualcosa?”, ha chiuso Mourinho.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham