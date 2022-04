Mourinho: “Siamo molto più squadra, la sconfitta con l’Inter non frena la nostra fiducia”

José Mourinho ha parlato a Roma TV in vista della sfida contro il Leicester, in programma questa sera alle 21:00. Ecco le dichiarazioni del portoghese: “Quanto arrivi in semifinale pensi sempre che hai il 50% di arrivare in finale e il 25% di vincere la competizione. A questo punto il tuo sogno è quello del tuo avversario. Giochiamo contro una squadra del campionato più forte, la Premier League, come confermato dal fatto che hanno due squadre in semifinale di Champions e una in semifinale di Europa League. Andiamo a Leicester con l’intenzione di arrivare alla seconda partita, dove avremo uno stadio da 300.000 mila minimo. L’intenzione è quella di arrivare in Albania con la gara di ritorno.

Siamo molto più squadra. La sconfitta con l’Inter non frena la nostra fiducia, il nostro senso di gioco di squadra. Abbiamo perso 2-0 anche in coppa, però non c’è paragone sotto l’aspetto del controllo di gioco. Il Leicester è una squadra di qualità, ma siamo consapevoli di averne altrettanta, così come della nostra fiducia. Andiamo lì con la voglia tremenda di fare un qualcosa che la squadra merita, tutti quelli che lavorano qui meritano, i tifosi meritano. Nel calcio spesso non ottieni ciò che meriti, ma noi abbiamo questa intenzione: meritiamo, sappiamo che meritiamo, sappiamo che dobbiamo prendercelo“.

Foto: Twitter Roma