Mourinho: “Siamo in difficoltà, ma così sto imparando ad apprezzare le qualità umane dei giocatori”

José Mourinho parla del momento di difficoltà del suo Tottenham. Il tecnico degli Spurs è intervenuto così in conferenza stampa: “Siamo in una situazione in cui penso sia molto difficile stabilire delle priorità, ma la comunicazione con i giocatori è sempre la cosa più importante. Preferirei essere in un momento straordinario di risultati, ma sto imparando ad apprezzare le qualità umane dei miei giocatori, il modo in cui si pongono di fronte a una situazione difficile. Ci sono ragazzi ultra-affaticati che mi dicono di essere pronto a dare tutto fino al mio ultimo grammo di energia. Quindi va bene così”, ha chiuso Mourinho.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham