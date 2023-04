Mourinho: “Si vince quando si segna un gol in più degli avversari. Rosa con qualche limite”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Roma, José Mourinho ha così parlato dopo la vittoria per 1-0 sul Torino: “Le partite si vincono quando si segna un gol in più dei tuoi avversari. Chi segna, vince la partita. Questo è l’obiettivo del calcio. Vincere è il massimo che si può fare, con qualità e anche con i problemi, che cerchiamo di nascondere. Sicuri che la Juve non abbia 59 punti? In quel caso saremmo quarti”.

Poi ha proseguito: “Avversario che mi preoccupa? Noi stessi. Vogliamo pensare come una grande squadra e una grande squadra non trascura nessuna competizione, non perde una partita per vincere la prossima. Abbiamo una rosa con dei limiti, siamo ai quarti di una competizione europea che sembra una Champions. Abbiamo di nuovo tre partite alla settimana e per noi è dura, ma andiamo partita dopo partita. In Coppa Italia abbiamo perso, ma non perché abbiamo trascurato la competizione. In Europa League sarà lo stesso”.

Foto: Twitter Roma