Mourinho: “Si è sentita la superiorità dell’Inter, ma siamo in crescita. Bravo l’arbitro”

Intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta di questa sera contro l’Inter, José Mourinho ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “La superiorità dell’Inter è vera e si sente, però mi è piaciuta la mia squadra. Penso che per vincere con un’Inter al top, dopo il periodo difficile, c’è bisogno della gara perfetta. E lo sarebbe stata con l’1-0 di Mancini, quando noi eravamo in controllo non difensivo ma con un’evoluzione importante di una squadra che cerca di giocare.

Nella ripresa abbiamo creato, il problema è che la squadra è molto forte, ha una panchina tremenda. Ad ogni modo, noi siamo in crescita. L’Inter è forte, ma con la pressione che avevano, se noi al minuto 25′ facciamo 1-0, le cosa sarebbero potute andare diversamente. Noi sappiamo giocare, lo facciamo qui, a Napoli, con la Juve e col Milan. Non sono mai felice dopo un ko, ma sono contento con l’arbitro, e non è facile dirlo dopo aver perso. Forse ha fatto un errore o due, ma nel complesso mi è piaciuta la gestione“.

Foto: Twitter Roma