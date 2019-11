Mourinho show sulla rimonta in Champions: “Compra il film su Amazon e lo vedrai”

Un ritorno in Champions League strepitoso per Josè Mourinho. Dopo che il suo Tottenham era andato sotto di due reti contro l’Olympiakos, la sua squadra è riuscita a ribaltare la situazione vincendo la gara per 4-2. Il tecnico portoghese, alla domanda di un giornalista sul cosa avesse detto all’intervallo ai suoi, ha risposto cosi: “Aspetta qualche mese e compra il film su Amazon e lo vedrai”. Il motivo di questa battuta è molto semplice visto che il Tottenham sarà protagonista di un film documentario che uscirà tra pochi mesi su Amazon.

Foto: Profilo Twitter Tottenham