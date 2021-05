Mourinho: “Se un giorno dovessi tornare in Italia e allenare una rivale dell’Inter, non ci penserei due volte”

Intervistato dal Times, José Mourinho, ha parlato dei club del suo passato facendo qualche ipotesi sul suo futuro: “Quando lascio i club dico solo le cose positive, mai negative. Non sono il tipo di persona che lava i panni sporchi. Dico sempre cose positive. L’Inter? Ho vinto tutto con l’Inter. C’è un affetto speciale. Ma se un giorno dovessi andare in Italia e allenare una società rivale, non ci penserei due volte. Ho questo modo professionale di guardare alle cose. Mi sento bene con me stesso“.

