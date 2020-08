Mourinho scommette sul Bayern e ricorda: “L’Inter del Triplete era invincibile”

L’ex tecnico dell’Inter Mourinho, attualmente sulla panchina del Tottenham, ha detto la sua sulla finale di Champions League tra Bayern Monaco e Psg, in un’intervista a DAZN: “Certo, i tedeschi devono stare attenti perché il PSG può farti male in qualsiasi momento. Ma il Bayern Monaco è più squadra”. Lo stesso Bayern che dieci anni fa sconfisse, sempre in finale, con l’Inter: “E’ stato tanto tempo fa, penso che Müller sia l’unico superstite del Bayern di quella gara. Comunque, allora avevamo questa sensazione di invincibilità. Abbiamo avuto un percorso incredibile, molto simile a quello del Bayern in questa stagione”.

Foto: Twitter Tottenham