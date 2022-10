Mourinho scherza su Kvaratskhelia: “Come si ferma? Quando passa davanti a me, posso sgambettarlo”

Josè Mourinho, in conferenza stampa pre Roma-Napoli, ha parlato anche di Kvicha Kvaratskhelia e dell’exploit del talento georgiano in Italia: “La Roma lo ha seguito? Se passa davanti a me, magari lo posso sgambettare. Ora è troppo facile dire che tutti erano interessati, unica cosa che interessa è che questo calciatore alla fine è andato al Napoli. Il club ha fatto bene e ha preso un bravissimo giocatore. Magari anche lui ha scelto bene come piazza per lanciarsi a grandi livelli”. Ha evidenziato il tecnico dei giallorossi.

