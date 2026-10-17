Mourinho: “Sapete cosa penso di Tebas. Vinicius? Fossi in lui forse non sarei qui”

17/10/2026 | 10:45:05

Le parole di José Mourinho sul caso Tebas e su Vinicius: “Tebas? Avete già compreso cosa penso della situazione. I tifosi del Real Madrid capiscono a cosa si trova di fronte il club in questo momento, Tebas è entrato in un campo che è giustificabile solo con un caso clinico. Vinicius? È un ragazzo spettacolare con cui è molto facile avere un buon rapporto. Mi piace molto ed è fantastico. Ha un valore enorme perché riesce a vivere e sopravvivere con un sorriso. Se fossi in lui, probabilmente non sarei qui. La scorsa estate avrei forzato un’uscita di Vinicius nei confronti di un club che rispetto. Per amore per il club, per credere che potesse essere migliorato, Vinicius ha rinnovato e continua con il sorriso. Possono influenzarlo negativamente perché è umano, ma non credo che nessuno porterà via quella gioia. Il futuro di Vini è lavorare più duramente di chi deve giocare ogni partita. Senza promettere nulla, penso che mercoledì partirà titolare in Champions League. Per quanto riguarda le quattro partite, sono contento perché pensavo che lo avrebbero sanzionato di più. Ma fossi in lui forse non sarei qui”.

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