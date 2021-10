Mourinho ritrova Zaniolo: il centrocampista alla ricerca del primo sigillo stagionale in campionato

Mourinho è stato chiaro nella conferenza stampa di ieri: contro il Napoli scenderanno in campo gli stessi undici che hanno sfidato la Juventus settimana scorsa. Tra questi quindi ci sarà anche Zaniolo, pienamente recuperato dopo il problema al ginocchio che gli aveva impedito di continuare la partita di Torino. Il centrocampista, dopo essersi sbloccato in Conference League, vuole tornare al gol anche in campionato e cercherà di trascinare i giallorossi dopo la pesante sconfitta in Norvegia di giovedì.