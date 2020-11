Mourinho: “Rinnovo Guardiola? Di certo nessuno gli ha puntato una pistola alla testa”

Nel corso della conferenza stampa odierna, Josè Mourinho si è complimentato con il grande rivale di sempre, Pep Guardiola, per il rinnovo con il Manchester City.

Queste le parole di Mourinho: “Mi complimento con Pep. Va anche detto che però nessuno gli ha puntato una pistola alla testa per farlo firmare. Se lo fa è perché è felice di farlo. Lui sa cosa avrà davanti a sé per il futuro. Ha una motivazione. Se continua è perché è felice di farlo, quindi sono felice per lui”.

